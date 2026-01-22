BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、 こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」より「学園アイドルマスター」からハッピーミルフィーユ衣装の「姫崎莉波」が2026年1月28日より順次展開している。

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」

ゲーム「学園アイドルマスター」の2025年2月シーズンイベント「バレンタイン協奏曲」で登場したハッピーミルフィーユ衣装の姫崎莉波、十王星南、篠澤 広がプライズフィギュアで登場。

可愛らしいバレンタインにぴったりな楽曲と衣装で、1月より順次展開され、その第1弾として姫崎莉波が登場する。

本稿では「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」のフォトレビューをお届けする。

チョコレートパッケージのような可愛らしい衣装で姫崎莉波が登場

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」のパッケージサイズは、縦約14cm×横約14cm×高さ約25cm。表面にはフィギュアの写真が掲載され、側面にはイメージ写真が掲載されている。

本フィギュアは組み立て不要で、ディスプレイベースに差し込んですぐに飾ることができる。

【パッケージ】

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」は上述の通りイベント「バレンタイン協奏曲」で登場したバレンタインをテーマにした衣装となっており、チョコレートやクリームといったキュートで甘いエッセンスが衣装に散りばめられている。

表情は大人びた雰囲気を感じさせつつ、両手を前に出して贈り物を渡すような喜びにあふれた笑顔が魅力的に表現されている。やわらかい髪の質感やふわりと広がる毛先で躍動感が表現されている。

正面

側面

背面

大きく手を前に出したポージング

目元や口元、紅潮した頬など大人びた雰囲気を持ちつつも喜んでいるのが伝わってくる表情

後ろで結わえた髪と広がった毛先の躍動感ある造形

リボンのアクセントもキュート

そして、衣装は見ていて思わず感嘆の声が漏れる作り込みとなっている。

制服風のデザインの中にチョコレートを思わせる細かな模様が施され、触れてみるとしっかりと凹凸を感じ、厚みのある生地の雰囲気が表現されている。スカートの裾のハート型の模様やフリル、ベルトまで色分け、造形されている。

そして、肩から掛けた大きなリボンはラッピングリボンのような華やかさがあり、腰元の結び目も可愛らしく映える造形となっている。また、こちらも筆記体の「chocolate for you!」の文字が造形されている。

まさにバレンタインチョコレートのラッピングのような可愛さがぎゅっと詰まっており、「ESPRESTO」のこだわりが感じられる。

衣装は細かい模様まで造形されている

スカートのしわ造形はもちろん、小物まで作り込まれている

肩にかけたリボンの文字も造形されている

リボンの結び目と背中との隙間など躍動感が演出されている

左腕の腕章のデザインはプリントで表現されている

セーラーカラーの後ろには羽根のモチーフが入っている

足元はシンプルにローファーとなっている

以上、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波」フォトレビューをお送りしてきた。

ハッピーミルフィーユ衣装の姫崎莉波が立体化され、表情やプロポーションはもちろん、衣装の作り込みに驚かされた。細かな模様や文字に至るまでこだわり抜かれた造形美となっており、満足度の高い立体化となっている。

本景品は1月28日より全国のゲームセンターならびにオンラインクレーンで順次展開しているので、ぜひチェックしてほしい。

そして、2月に十王星南、3月に篠澤 広のフィギュアが順次展開されていくのでこちらも要チェックだ。

