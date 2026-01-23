【タイニークローゼット 縦ラインセーターセット Black/White/Wine】 1月29日 発売 価格：各3,300円 コトブキヤショップ限定商品

コトブキヤは、プラモデル用アクセサリー「タイニークローゼット 縦ラインセーターセット」3種を1月29日に発売する。価格は各3,300円。

「タイニークローゼット」は、同社が展開する美少女プラモデル「創彩少女庭園」に着せることができる洋服シリーズ。「縦ラインセーターセット」は背中が大きく開いた大人っぽいデザインのセーターセットで「White」、「Black」、「Wine」の3色で展開する。

それぞれ、ノースリーブのセーター、アームカバー、スカートの3点セットとなっており、スカートを別売りの上着に合わせたりセーターのみでミニワンピース風に着こなしたりと、各アイテムをバラバラに使ったコーディネートも可能だ。縦ラインのセーターは伸縮性に優れたリブ生地でボディラインを大胆に飾る。

タイニークローゼット 縦ラインセーターセット【Black】

華やかなブラックのセーターとパープルのスカート

タイニークローゼット 縦ラインセーターセット【White】

【イメージ画像】

温かみのあるオフホワイトのセーターとブラウンのスカート

タイニークローゼット 縦ラインセーターセット【Wine】

【イメージ画像】

アーバンなワインレッドのセーターとブラックのスカート

対応サイズ

【イメージ画像】

ドレスアップボディ【S】 △ やや大きめ

ドレスアップボディ【M】 〇

ドレスアップボディ【L】 〇

※本製品は、コトブキヤショップ限定商品です。

※製品の性質上個体差が発生する場合がございます。

製造協力：アゾンインターナショナル

(C) KOTOBUKIYA

※発売日は流通により前後する場合があります。

