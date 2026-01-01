【Amazonセール】宅配便120サイズ/140サイズ対応の段ボール各10枚セットがお買い得
【Amazon：段ボール セール】 開催期間：1月29日0時～2月11日23時45分
宅配便120サイズ対応段ボール（三辺合計：105cm）
Amazonにて、ディズプラスの段ボールがセール価格で販売されている。期間は2月11日23時45分まで。
期間中、宅配便120サイズ（三辺合計：105cm）と宅配便140サイズ（三辺合計：123cm）に対応した段ボールの各10枚セットがお買い得になっている。140サイズは取っ手穴付き。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
厚さ：3mm
質量：474g
中芯：強化120
材質：Bフルート C5/C5
外寸：34×44×27cm
宅配便140サイズ対応段ボール（三辺合計：123cm）
厚さ：4mm
質量：651g
中芯：強化120
材質：Cフルート K5/K5
外寸：54×36×33cm