Amazonにて、ディズプラスの段ボールがセール価格で販売されている。期間は2月11日23時45分まで。

期間中、宅配便120サイズ（三辺合計：105cm）と宅配便140サイズ（三辺合計：123cm）に対応した段ボールの各10枚セットがお買い得になっている。140サイズは取っ手穴付き。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

宅配便120サイズ対応段ボール（三辺合計：105cm）

厚さ：3mm

質量：474g

中芯：強化120

材質：Bフルート C5/C5

外寸：34×44×27cm

宅配便140サイズ対応段ボール（三辺合計：123cm）

厚さ：4mm

質量：651g

中芯：強化120

材質：Cフルート K5/K5

外寸：54×36×33cm