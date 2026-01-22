グンゼの補整インナー♡日常ケアで“締め付けない”スタイル維持術
年末年始に「ちょっと体型が気になる…」と感じた人、実は6割以上いるというアンケート結果が出ました♡グンゼが公式Xで行った調査によると、休暇明けに体型の変化を感じた人の約84％が「お腹」を気にしており、70％超の方が日常生活でできることで体型維持したいと回答しています。そこで今回は、締め付けすぎない“きごこち”重視のグンゼの補整インナーをご紹介！無理なく快適に取り入れられるおすすめアイテムをピックアップしました♪
“きごこち”重視で選ぶ補整インナーのポイント
補整インナー選びで大切なのは、無理なく続けられる“きごこち”。
調査では、補整力より「締め付けすぎないこと」を重視する声が多く、体型維持には気持ちよく着られるインナーが支持されています。
選ぶ際のポイントは次の4つ♡
・目的に合ったタイプ（ブラ/ブラトップ/ショーツなど）
・自分のサイズに合うもの（小さめはNG）
・補整力と伸縮性のバランス（強い補整は疲れやすい）
・肌あたりの良さ（長時間着用でも快適）
・これらを意識して選べば、日常の中でもストレスなく体型サポートができます♪
毎日取り入れたい♡グンゼのおすすめ補整インナー
キレイラボ／ラクしてキュット ブラトップ
3,410円(税込)
サイズ：M、L、LL（スモークピンク、ロイヤルベージュ、チャコールグレー）
オーガニックコットン使用で肌あたり優しく、360°伸びる綿混パワーネットと脇高設計で背中・脇ラインをすっきり。
ラクしてキュット ロングガードル
2,970円(税込)
サイズ：M、L、LL（スモークピンク、ロイヤルベージュ、チャコールグレー）
マチ付き＆ウエストまでしっかりフィット。敏感肌さんにも優しい縫い目なし設計。
Tuche 脇肉シェイプブラレット
2,860円(税込)
サイズ：M、L、LL（ブラック、クワイエットピーチ）
ゴムなし仕立てでストレスフリー。脇高で段差を目立たなくしつつシェイプ。
Tuche くびれくっきりガードル
3,300円(税込)
サイズ：M、L、LL（グレー、ブラック、スイートベージュ）
骨盤サポート＆ヒップアップ機能付きで、下半身ラインを自然に整えます。
Ballelite／MASH×GUNZE ノットタイトブラレット
3,960円(税込)
サイズ：M、L、LL（ペールベージュ、チャコールグレー）
ノンワイヤーで優しいフィット感ながら、モールドカップ＆脇高設計で美シルエットに。
Ballelite／MASH×GUNZE ヒップアップガードルショーツ
2,970円(税込)
サイズ：M、L（ペールベージュ、チャコールグレー）
ストレッチレースで締め付け感を抑えながら、ヒップ＆お腹をやさしくサポート。
日常に“らくちん補整”を取り入れて♡
無理なダイエットではなく、快適で気軽に取り入れられる補整インナーを選ぶことが、日常のスタイル維持には大切です♡今回ご紹介したグンゼのアイテムは、どれもやさしい着心地と機能性を両立。おうち時間にも、お出かけシーンにも合わせて、自分らしく“気持ちよく整える“習慣を始めてみませんか♪