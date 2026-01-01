【本体一括購入】Y!mobile OPPO A3 5G ブラック 【新規申込・シンプルS専用】 購入後申込必須 ※開通後発送

Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品に、Y!mobileが取り扱う本体一括購入のスマートフォンが追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

セールの対象となっているのは、「Y!mobile OPPO A3 5G」、「Y!mobile Galaxy A25 5G」、「Y!mobile AQUOS wish4」。新規申込専用とMNP（乗り換え）専用があり、それぞれ「新規のご契約」、「MNP（乗り換え）でのご契約」が必須となっている。注文後、原則24時間以内に「ご注文(注文番号)に関するお知らせ」というメールが届き、そのメールより「Y!mobileの回線申し込みのページ」へ進み契約する。利用開始までの流れは以下の通り。

【本体一括購入】Y!mobile OPPO A3 5G ブラック 【新規申込・シンプルS専用】 購入後申込必須 ※開通後発送

【本体一括購入】Y!mobile Galaxy A25 5G ブラック 【新規申込・シンプルM/L専用】 購入後申込必須 ※開通後発送

【本体一括購入】Y!mobile AQUOS wish4 ブラック 【MNP乗り換え・シンプルS専用】 購入後申込必須 ※開通後発送