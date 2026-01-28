こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した渦巻銀河「NGC 5037」。

おとめ座の方向、約1億5000万光年先にあります。

明るい中心部分を取り囲むガスと塵（ダスト）の構造が、銀河円盤の斜め上のアングルから精細に捉えられています。

【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）の広視野カメラ3（WFC3）で観測した渦巻銀河「NGC 5037」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Rosario; Acknowledgement: L. Shatz）】

この画像は、ハッブル宇宙望遠鏡の観測装置のひとつ「WFC3（広視野カメラ3）」で取得したデータを使って作成されました。

WFC3は2009年5月にスペースシャトル「Atlantis（アトランティス）」によるSTS-125ミッションで取り付けられた装置です。可視光線の他に赤外線や紫外線の波長でも観測が可能で、天体のさまざまな情報を得ることができます。

STS-125はハッブル宇宙望遠鏡の5回目にして最後のサービスミッションで、WFC3設置の他にも「ACS（掃天観測用高性能カメラ）」の修理などが行われました。以来、時折トラブルが起きつつも、HSTは1990年4月の打ち上げから35年以上にわたって科学観測を続けています。

冒頭の画像はESA（ヨーロッパ宇宙機関）から2021年5月24日付で公開されました。

本記事は2021年5月27日公開の記事を再構成したものです。

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

