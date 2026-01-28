東京大学は28日、大学院医学系研究科教授の佐藤伸一容疑者が収賄容疑で逮捕されたことなどを受けて記者会見を開き、佐藤容疑者を倫理規程違反で懲戒解雇したと発表した。

佐藤容疑者は、共同研究相手の「日本化粧品協会」代表理事から、多額の接待を受けた収賄の疑いで逮捕されている。

大学が外部の弁護士に依頼した「調査チーム」の調査では、佐藤容疑者は、高級飲食店、高級クラブ、性風俗店などで少なくとも31件以上の接待を受け、性風俗店は少なくとも6回にのぼるという。

日本化粧品協会側は、佐藤容疑者に86件、総額2076万円あまりの接待をしたとして、民事訴訟を起こしている。

調査チームは会見で「接待は、高級料理店で極めて回数、金額が大きく悪質。とりわけ、性風俗店における性的サービスを接待として受けていたというのは、 大学人としてあるまじき品位を欠く行為」と厳しく指摘した。

調査チームの聴取に対し、佐藤容疑者は、接待の外形的事実は認めているものの、「仲間内の付き合い、お友達としての飲食だ」などと説明しているという。（ABEMA NEWS）