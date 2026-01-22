【ENTAME36℃ vol.03】 【ENTAME36℃ vol.03 特別版】 1月29日発売 価格：各1,870円

「ENTAME 36℃ vol.03」 通常版 表紙／桃月なしこ 撮影◎Takeo Dec.

徳間書店はオール水着グラビアマガジン「ENTAME 36℃ vol.03」を本日1月29日に発売する。価格は1,870円。

本誌は、「あのコの体温を届ける」をコンセプトにしたオール水着・グラビアマガジン。表紙には桃月なしこさんが登場。ベージュのチューブトップ水着や黒水着、背中が大胆に開いたワンピース水着など、計4ポーズを披露する。

また、豊田ルナさん、冴木柚葉さん、渚のんさん、あまつまりなさんのグラビアが掲載される。なお、ネット限定販売となる特別版の表紙には白濱美兎さんが登場する。

通常版、特別版ともに「セブンネット限定特典付きver.」、「楽天ブックス限定特典付きver.」も発売。それぞれにポストカードが付属する。

「ENTAME 36℃ vol.03』 特別版 表紙／白濱美兎 撮影◎HIROKAZU」

「ENTAME 36℃ vol.03」通常版 セブンネット限定 桃月なしこポストカード 撮影◎Takeo Dec.

「ENTAME 36℃ vol.03」特別版 セブンネット限定 白濱美兎ストカード 撮影◎HIROKAZU

「ENTAME 36℃ vol.03」通常版 楽天ブックス限定 豊田ルナポストカード 撮影◎U-YA

「ENTAME 36℃ vol.03」特別版 楽天ブックス限定 冴木柚葉ポストカード 撮影◎藤原宏