　29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万3420円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては61.29円高。出来高は6558枚となっている。

　TOPIX先物期近は3508ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.49ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53420　　　　　-280　　　　6558
日経225mini 　　　　　　 53430　　　　　-260　　　135800
TOPIX先物 　　　　　　　　3508　　　　 -28.5　　　 13783
JPX日経400先物　　　　　 31685　　　　　-215　　　　 913
グロース指数先物　　　　　 682　　　　　　-8　　　　1005
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース