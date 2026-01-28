日経225先物：29日0時＝280円安、5万3420円
29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万3420円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては61.29円高。出来高は6558枚となっている。
TOPIX先物期近は3508ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.49ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53420 -280 6558
日経225mini 53430 -260 135800
TOPIX先物 3508 -28.5 13783
JPX日経400先物 31685 -215 913
グロース指数先物 682 -8 1005
東証REIT指数先物 売買不成立
