29日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比280円安の5万3420円と急落。日経平均株価の現物終値5万3358.71円に対しては61.29円高。出来高は6558枚となっている。



TOPIX先物期近は3508ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.49ポイント安で推移。





○主要先物価格・0時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 53420 -280 6558

日経225mini 53430 -260 135800

TOPIX先物 3508 -28.5 13783

JPX日経400先物 31685 -215 913

グロース指数先物 682 -8 1005

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース

