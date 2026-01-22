【CODE VEIN II】 1月29日 発売 価格：8,910円～ CEROレーティング：D（17才以上対象）

バンダイナムコエンターテインメントは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用ドラマティック探索アクションRPG「CODE VEIN II」を1月29日に発売する。価格は8,910円から。1月30日にはSteam版も発売される。価格はオープン。

本作は、ドラマティック探索アクションRPG「CODE VEIN（コードヴェイン）」シリーズの最新作。崩壊した近未来世界を舞台に、滅びの運命に抗い生きる吸血鬼たちのドラマが描かれる。

本作では、「ルゥ・マグメル」や「ジョゼ・アンジュー」といった新たな吸血鬼や、新たなフィールドが登場。強敵や難所にバディと共に何度も挑み乗り越える探索アクションと、プレーヤーの手で世界とキャラクターの運命を変えていく歴史改変ドラマを楽しめる。

【『CODE VEIN II』発売日告知トレーラー】【『CODE VEIN II』ストーリートレーラー】【ストーリー】

「リンネ」と呼ばれる変質現象により、文明が崩壊した未来の世界。

人類は不死の存在である吸血鬼の力によって、かろうじて滅びを免れていた。

しかし突如現われた「渇望の月」の力により、吸血鬼は自我を持たないバケモノへと変貌し、世界は滅びの一途を辿っていた。

主人公は吸血鬼ハンターの一人として世界の崩壊を止める使命を託され、時間を越える力を持つ少女と共に100年前の過去に飛ぶことになる。

商品概要

パッケージ版（PS5版）

通常版

価格：8,910円

・ゲーム本編

超特装版

価格：38,940円

・ゲーム本編

・オリジナルキャラファイングラフ

・CODE VEIN II ルゥ・マグメル 限定フィギュア

・CODE VEIN IIアートブック「Visual Material」

・マルチスチールケース

・アクリルスタンド

・ゲーム内楽曲入りUSB

フィギュア付き限定版

価格：27,280円

・ゲーム本編

・CODE VEIN II ルゥ・マグメル 限定フィギュア

・CODE VEIN IIアートブック「Visual Material」

・マルチスチールケース

・アクリルスタンド

・ゲーム内楽曲入りUSB

限定版

価格：15,180円

・ゲーム本編

・マルチスチールケース

・アクリルスタンド

・ゲーム内楽曲入りUSB

※超特装版、フィギュア付き限定版、限定版については〈アイテムのみ〉での販売もございます。

※超特装版、フィギュア付き限定版は数に限りがございます。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

デジタル版

通常版

価格：8,910円（Stean版はオープン価格）

・ゲーム本編

アルティメットエディション

価格：12,650円

・ゲーム本編

・「『CODE VEIN』キャラクターコスチュームセット」

・デジタルミニアートブック＆サウンドトラック

・カスタムコーディネートセット

・拡張DLC「Mask of Idris」

デラックスエディション

価格：11,550円

・ゲーム本編

・カスタムコーディネートセット

・拡張DLC「Mask of Idris」

※拡張DLCは2026年配信予定。

