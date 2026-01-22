【ダークオークション】 1月29日 発売 価格：5,940円

グッドスマイルカンパニーとイザナギゲームズは、プレイステーション 5/Nintendo Switch/Steam用ミステリーアドベンチャー「ダークオークション」を1月29日に発売する。価格は5,940円。

本作は、独創的な推理要素と緻密なストーリーが融合したミステリーアドベンチャーゲーム。イザナギゲームズが開発を担当している。

本作では、古城で開かれる奇妙なオークションに参加し、参加者たちと出品物に隠された「独裁者X」の遺産に関わる謎を解き明かしながら、父親が隠していた大きな秘密に迫っていく。

「アナザーコード」や「ウィッシュルーム」を手掛けた鈴木理香氏が原作・シナリオを担当。キャラクターデザインは「GANGSTA.」でも知られるコースケ氏、音楽は「モンスターハンターシリーズ」などを手掛けた小見山優子氏がそれぞれ担当している。

秘密のオークションに出かけたきり帰ってこない父親を探し、黒い森の奥にある怪しげな古城へとひとり向かったノアは、そこで衝撃的な光景を目の当たりにする。

やがて参加者と共に古城に閉じ込められたことがわかったノアは、出品物に隠された真実を知るため、この奇妙なオークションへと参加することになる。

