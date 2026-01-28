UGGバレンタイン限定♡LOVEが詰まった最新コレクション

UGGから“LOVE”をテーマにしたバレンタインデー限定コレクションが登場。ハートモチーフやロマンティックなディテールを散りばめたデザインは、履くだけで気分までときめくラインナップです。定番モデルを甘くアップデートしたシューズに加え、春を先取りできるピンクカラーアイテムも充実。自分へのご褒美にはもちろん、大切な人へのギフトにも選びたくなる特別なコレクションに注目です。

LOVEを纏う限定シューズたち

Classic Ultra Mini Love’26は、刺繍で施されたハートモチーフとエクスクルーシブカラーでスイートに進化。

Tazz Love’26は、定番の履き心地はそのままに、ハートディテールとUGGbraid、プラットフォームソールに織り込まれた鮮やかなスレッドがアクセントに。

Goldenstar Love’26は、調節可能なヒールストラップを備えた2WAY仕様で、さりげないロマンティックさを演出します。

足元もおうち時間も可愛く♡

同じLOVEムードを楽しめるソックスとして、Leda Cozy LoveとRib Knit Slouchy Quarter Loveがラインナップ。さらに、UGGで人気のスタイルにピンクカラーを落とし込んだPink Collectionも登場します。

GoldenGlowは軽量で水にも強く、晴れの日も雨の日も活躍。Classic Microはローカットデザインで、素足でもソックス合わせでも快適な履き心地を叶えます。

Elea Pooch Slip-Onは、子犬モチーフの刺繍が愛らしい、家時間を楽しくしてくれる一足です。

バレンタインに選びたい特別感

本コレクションは、幅広い世代に向けたサイズ展開で登場。UGGらしい快適さと、バレンタインらしい遊び心を両立したデザインが魅力です。

シューズからソックスまで揃うラインナップは、トータルでコーディネートするのもおすすめ。大人可愛いLOVEディテールが、いつものスタイルにさりげない華やぎを添えてくれます。

足元から楽しむUGGのバレンタイン♡

UGGのバレンタイン限定コレクションは、UGG公式サイト、全国のUGG直営店および正規取扱い店舗にて展開中。

ハートモチーフやピンクカラーが彩る特別なアイテムは、身につけるだけで気分が上がる存在です♡

自分へのご褒美にも、誕生日や記念日のギフトにもぴったりなUGGのLOVEコレクションで、この季節ならではのおしゃれを楽しんでみてください。