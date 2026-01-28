女優の稲垣来泉が、２８日発売の雑誌「Ｂ．Ｌ．Ｔ．」（東京ニュース通信社）３月号で連載をスタートした。

４歳から役者として活動し、すでに１０年以上のキャリアを持つ稲垣は、ＮＨＫ連続テレビ小説３作品に出演経験があるベテラン。雑誌「ニコラ」（新潮社）の専属モデルとしても活躍している。

新連載「くるみのる」は、女優としての「被写体表現」がテーマ。タイトル「くるみのる」の“る”は、動詞の「Ｄｏ」を意味するという。「走る」「乗る」「跳ねる」といった“人間の動作”をテーマに、被写体としてどう写真に写るのかを探求していく。

板垣は「連載のコンセプトを聞いたとき、んだ、という感覚があったのでとても嬉しく、とにかく撮影が楽しみという気持ちでいっぱいでした。撮影現場では、スタッフの皆さんと色々な動詞の『る』を探しながら撮影しているので、その時間がとても楽しく、思わずはしゃいでしまう瞬間がたくさんありました」とコメント。

続けて「役者として役を演じること、モデルとしてメイクやコーディネートを見せること、どちらともまた違った経験をさせていただいているので、私自身の成長も感じることができる連載になると思っています。どんなページになるのか、私もワクワクしています！」とした。