ドル円のピボットは１５２．７５円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（23:03現在）
ドル円
現値152.95 高値153.07 安値152.18
154.18 ハイブレイク
153.62 抵抗2
153.29 抵抗1
152.73 ピボット
152.40 支持1
151.84 支持2
151.51 ローブレイク
ユーロ円
現値182.84 高値183.57 安値182.58
184.40 ハイブレイク
183.99 抵抗2
183.41 抵抗1
183.00 ピボット
182.42 支持1
182.01 支持2
181.43 ローブレイク
ポンド円
現値210.60 高値211.22 安値210.07
212.34 ハイブレイク
211.78 抵抗2
211.19 抵抗1
210.63 ピボット
210.04 支持1
209.48 支持2
208.89 ローブレイク
