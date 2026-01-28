次回 2月4日（水）よる10時より第4話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」（毎週水曜よる10時放送）。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

すでに出演を発表している胗俊太郎が、2月4日（水）放送の第4話に登場する。胗は、2012年にオムニバス映画『ヴァージン』の一篇「ふかくこの性を愛すべし」で俳優デビュー。「今際の国のアリス」（2020年／Netflix）、映画『ゴールデンカムイ』（2024年公開）、大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」(2025年／NHK総合ほか）など数々の話題作に出演。幅広い役柄を巧みに使い分ける個性派俳優だ。

本作で胗が演じるのは、文菜の大学卒業前後の恋人で、小説家の小林二胡（こばやしにこ）。二胡は文菜に小説を書くきっかけを与えた人物で、当時二人はつきあっていたが、文菜が文学賞を受賞したことなどをきっかけに徐々に関係性が変わり、別れてしまった。

文菜の新作発売後のイベント会場に突如現れた二胡。イベント後、二胡に誘われた文菜は、久しぶりに二人で飲みに行くことに…。二胡は、大学時代の文菜にどのような影響を与えたのか。

第4話のあらすじ・予告映像は番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）にて公開中。

■胗俊太郎 コメント

個人的に今泉さんとは13、14年前くらいに「nico」という短編でご一緒した以来だったので、

とても楽しみでした。今回の役が小林二胡なので、二胡と「nico」ということでなにか不思議な運命を感じました。

自分が出演する回は山下さんが監督でしたが、自分が初めてワークショップで芝居したのが山下さんのワークショップだったので、それこそ14、15年前くらいぶりでした。

杉咲さんとは初めましてだったのですが、とても自然体で芝居をする方で、本番中もずっと居心地がいい感覚がありました。

作品全体を通して一貫したリズムがある素敵な作品に参加できてとても幸せでした。

■番組公式X ＠fuyunonankasa

■番組公式Instagram @fuyunonankasa

■番組公式TikTok @fuyunonankasa

■番組公式ハッシュタグ #冬のさ春のね