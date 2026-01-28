2.5次元アイドルグループ・いれいすの初兎さんが25日、東京・豊洲PITにて2度目となるワンマンライブ『初兎 2ndワンマンライブ -LAST EDEN-』を開催。オープニングから終幕まで一貫した物語性で構成され、観客を深い没入体験へと誘いました。

黒龍がオーディエンスを王城へ誘うオープニング映像により、一気に場内は神聖な雰囲気になり、スクリーンのなかの初兎さんに目を奪われていると、舞台上に3次元の本人が登場。玉座に堂々と腰をかけながら披露されたのは、ライブリード曲である『EreboSs』。

柔らかさと鋭さを使いわけ、『LAST EDEN』の世界観を描きだしていく初兎さん。イメージビジュアルのような衣装で、照明を指先で操る姿は、まさにカオスから発生した闇の神・Erebosのよう。淀みのないモーション、バラエティー豊かな声色、計算された顔の角度など、彼の一挙手一投足がみにうさー（初兎さんのファン呼称）の心を打ち抜き、口に指を当て「shh…」とした際には、思わず漏れた歓声が豊洲PITを埋め尽くしました。

■「もう会えないからこそ、気持ちはずっと消えない」 生きていくことの現実を聴衆に突きつけた

この日最初のMCを迎え、まずは「『LAST EDEN』へ、ようこそ」と挨拶。その流れのまま、「次の曲はですね。みんな憧れている人とか追い越したい人とかがいると思うんだけど、俺にもそういう人がいて。2026年1月25日に『LAST EDEN』というライブをするって決まった日から、憧れている人に向けて“絶対に観てくれ”と思って作ったんだ。残念ながら、その人は今この世にいないけど、もう会えないからこそ、気持ちはずっと消えない。ぽっかり穴が空いたような状態やけど、ここ（心臓）を燃やし尽くせると信じて、作りきって、今日もってきたので」と曲に込めた思いを告白し、楽曲『OiZYX』を歌い上げました。

生バンドが放つサウンドの重さもさることながら、歌声も真っすぐで力強い。初兎さんが「足りねえ もっと来いと焚きつける度に、オーディエンスが発するレスポンスもさらに大きくなっていきました。

そして勢いを止めることなく、時代をひっくり返す決意を刻んだ『Xos』を披露。「君は苦しいか？」と目の前に手を差し伸べたかと思えば、「僕は苦しいよ」と胸に手を当てて言葉を吐き出す初兎さん。腹の底に響く音像と心に焼き付く歌詞は、生きていくことのリアルを聴衆に突きつけていました。

■隅々まで意識の張り巡らされた計算づくし “歌ってみた”ステージ

初兎さんは瞬時に空気を変えて「ここからは『歌ってみた』という形で、誰が王者か教えてやるよ」と宣告。玉座に堂々と腰を掛けて、YouTubeで1億回再生されてる人気ボーカロイド楽曲『KING』を高貴にパフォーマンス。歌詞に合わせて左右へ視線を配ったり、ここぞのタイミングで真っすぐに歌詞を伝えたりなど。

隅々まで意識の張り巡らされた計算づくの表現は、初兎さんの「リスナーさんを笑顔にしたい」という強い思いから来ているといいます。また、2009年に投稿された『ロミオとシンデレラ』は、楽曲のなかの少女が初兎に憑依したかのような没入感。ガラスの靴を手に物語をなぞる姿は美しく、リスナーがステージ上に釘付けになっていました。

■みにうさーへ贈る逆プレゼント「言葉にこめた想いを受け取ってほしい」

そして『歌ってみた』パートのラストを飾ったのは、2019年に亡くなったボカロP・Wowakaさんの『アンノウン・マザーグース』。しかもこの曲は、1月26日に誕生日を迎える初兎さんから、みにうさーへ贈る逆プレゼントでした。あえて歌詞をフィーチャーした演出には、「言葉にこめた想いを受け取ってほしい」という意図を感じさせられるものだったといいます。

本編最後のMCでは、『LAST EDEN』で神様をテーマにした理由が語られ「もしかしたら『初兎ちゃんは、神様をすごく信じてる人なんだな』って思った方もいるかもしれませんが、そんなことはなくて。僕はけっこう『神様っているのかな』って思うことが多いんです」と語り、「何が言いたいかというと、神に祈ってる場合じゃないんだよね。みんなには自分に神を宿して、（自ら未来を）変える力を培ってほしいと思って、俺が神になれる曲をいっぱい用意したって感じなんです」と明かした初兎さん。

続けて「でも、あなたの人生だから。俺は背中を押すことは出来ても、あなたの人生は変えられない。自分の人生は自分が主人公、他は全員がモブ。だから、自分で塗り替えてほしいと思ってます」と信念の宿ったメッセージを送りました。

■アンコールにはいれいすメンバー・悠佑が登場 バースデーサプライズも

アンコールでは、ストリートなスタイリングで登場。EDM調の『BlancE NeigE』で圧倒的なアイドル性を魅せる一方、同じくいれいすメンバー・-hotoke-さんの楽曲『you&U&me』のカバーでは指で愛らしくハートを描く初兎さん。

さらには「僕の気持ちは、ずっとあなたと同じところにあって、どこにいても離れない。同じ、つまりイコールだから」と前置きをし、ゲストの悠佑さんと共に『Equal』をパフォーマンス。初兎さんの安定感ある低音に悠佑さんのハツラツさが加わることで、より豊かに情景が広がっていく。ラスサビで肩を組んで歌うふたりの姿は、長い時間をかけて培われてきた友情を感じさせました。

このまま写真撮影をしてラストスパートをかけていくのかと思いきや、なんと一度ステージ裏に去った悠佑さんがバースデーケーキを持って再登場。初兎さんにとってはサプライズだったようで、あまりの感動に瞳をキラキラと輝かせていました。一体感のある『HAPPY BIRTH DAY』も響き渡り、それぞれの心に残るであろう愛に溢れた時間となりました。

■ライブは“楽園” 言葉を丁寧に紡ぎ至福感あふれるフィナーレへ

大トリを前にした初兎さんは、ライブタイトルを『LAST EDEN』にした理由を語りました。もともとは人前で歌うのが好きではなかったこと、いれいすとして活動していくうちにライブが好きになったこと。みんなに会えるからこそ、初兎さんにとってライブは楽園であること。

また、“LAST”とつけた理由については「1秒前は過去になって、二度と帰れないんですよね。だから、最後のライブだと思って、最後の会える場所だと思って大事にしてほしいという気持ちをこめた」と初兎さん。

そして、活動6周年記念ソングである『End Of Story』を披露。ただただ愚直にフラットなモードで、初兎さんは言葉を丁寧に紡いでいきます。最後には観客一体となるジャンプで締めくくり、至福感に満ちたフィナーレを作り上げました。