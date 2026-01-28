ICHIBIKOのバレンタイン2026♡苺×チョコスイーツで甘いひとときを
苺スイーツ専門店 ICHIBIKO（いちびこ） から、2026年のバレンタイン限定スイーツが登場♡旬の苺「ミガキイチゴ」とチョコレートの絶妙な組み合わせを楽しめるパフェやケーキ、オンライン限定アイテムが勢揃い。贅沢な果実の甘さにチョコのほろ苦さをプラスしたこの季節だけのラインナップは、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにもぴったり♪店頭ではもちろん、オンラインストアでも注文できます。
店舗で味わう♡バレンタインだけの苺パフェ＆ケーキ
バレンタイン期に店舗で楽しめる限定スイーツは見逃せません♡
完熟ミガキイチゴのショコラパフェ
1,400円(税込)
ミガキイチゴを贅沢に使い、チョコレートクリスピーの食感もアクセントにした逸品。ICHIBIKO蔵前、三軒茶屋、イクスピアリ店で1月31日（土）から販売されます。
そして人気の定番スイーツにも限定仕様が登場！
いちごのチョコショートケーキ
840円(税込)
ココアスポンジ×チョコクリームに大粒の苺をたっぷりサンド。蔵前、三軒茶屋、新宿、北千住、南町田、イクスピアリ、ソラマチ（期間限定出店）で2月1日（日）から味わえます♡
〈バレンタイン限定〉いちごミルクのもと
1,360円(税込)
旬の苺果肉をミルクで割るだけでカフェの味を再現。ギフトラベルも魅力です。ICHIBIKO各店 / ICHIBIKO ONLINE STOREにて販売。
数量限定で味わう井筒八ッ橋本舗の進化系スイーツ「むにゅっとしょこら」
おうちで楽しむ♡オンライン限定バレンタインスイーツ
3種のバレンタインケーキ
2,990円(税込)
3種の味が楽しめるバレンタインケーキは「いちごとピスタチオのケーキ」「いちごのチョコショート」「いちごのタルト」のセット。冷凍配送で贈り物にもぴったりです♪
いちごのチョコレートロールケーキ
1,850円(税込)
定番のいちごのチョコレートロールケーキは、苺とチョコクリームをココア生地で巻いたしっとりロール。
オンライン限定ならではのバレンタイン仕様で登場します♡
バレンタインは苺スイーツで甘く彩って♡
ICHIBIKOのバレンタイン2026コレクションは、苺とチョコレートのおいしさを存分に楽しめるラインナップが勢ぞろい♡旬のミガキイチゴをふんだんに使用した限定スイーツは、この時期だけの特別な味わいです。店頭でもオンラインでも手に入るので、大切な人との時間や自分へのご褒美にぜひどうぞ♪