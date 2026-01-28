TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送された。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦した。

前週21日放送回は事前告知なしの緊急生放送だったが、今週は収録のノーカット放送となった。前週のラスト、同局の日比麻音子アナが飛び込めなかった高野に対し、チャレンジ終了を宣告。「このチャレンジの続きはまた来週引き続き、生放送でお届けしたいと思います」と衝撃通達した。高野は「無理だって」と困惑の表情を浮かべ「日本から嫌われる」と嘆き、番組が終了した。

今放送の冒頭、日比アナが引き続き登場。「先ほど、来週は生放送と最後にお伝えしたんですが、会場のプールの都合もありまして、生放送が難しいということが判明しました。調整がつかなくて、このまま、ここから2周目の挑戦を収録してノーカットでお届けしたいと思います」と発表。引き続き、高野が挑戦することになった。ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎は思わず「疑似生だ」と叫び、みなみかわからツッコミが入った。

そして途中の2度のCMを挟んで迎えた午後10時44分頃。高野は「いけー！ 高野！」などと自ら絶叫。そして飛んだ。飛び込んだ。男になった。着水後、喜びを爆発させ、滑らかなクロールでプールサイドに帰還。半泣きだった。

そして「放送中に成功させれば100万円 紙飛行機×高飛び込みキャッチ」がスタート。前回参加し、高野を温かく見守ったみなみかわ、大崎、本多スイミングスクールが挑戦した。

そしてわずか3分後の午後10時47分頃。大崎、みなみかわが失敗して迎えた3人目。本多スイミングスクールが1投目の紙飛行機で飛ばず、2投目の紙飛行機で見事成功させ、100万を獲得した。

X（旧ツイッター）では「高野さん飛ぶ→本田さんキャッチです100万円獲得ヤラセを疑われるレベルの奇跡」「高野の飛び込みの感動が一瞬で吹き飛んだww」「本多スイミングスクールすげぇ笑笑 50万分配して欲しい笑」「高野飛んだ！！しかも100万円も獲得！！芸人はやっぱりすげえよ！！」「ほんと、この番組、視聴者を何度熱狂させるんですか」などと書き込まれていた。

きしたかのは高野と岸大将（35）で2012年に結成。マセキ芸能社所属。高野は「水曜日のダウンタウン」の常連芸人として知られる。