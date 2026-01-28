Ä¶ÆÃµÞ¡¦¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òŽ¥Ž¥Ž¥¡×¡¡2026Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È
9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ä¶ÆÃµÞ¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØNYLON'S NEXT 2026 AWARDS¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°»öÁ°²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ2026Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØNYLON'S NEXT 2026 AWARDS¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó&¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»¨»ï¡ØNYLON JAPAN¡Ù¤¬Áª¤Ö¡¢¡È2026Ç¯¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¿ÍÊª¡É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç¡¢º£²ó¤¬½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ÎËºÇ¯²ñ¤Ï¡È7³ä¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¡É
¡ØJ-POP¥°¥ë¡¼¥×ÉôÌç¡Ù¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÄ¶ÆÃµÞ¡£2026Ç¯¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢¡ÖÄê´üÅª¤Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ç¥¦¥¬¤µ¤ó¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿¿·õ¤ÊÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£µîÇ¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤±¤ÇËºÇ¯²ñ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤³¤ì¤«¤é¤³¤ó¤ÊÌ´¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡É¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢7³ä¿ÍÏµ¥²¡¼¥à¤ò¤·¤Æ½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Ãç¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òº£Ç¯¤³¤½ºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØNYLON'S NEXT 2026 AWARDS¡Ù¤Ç¤ÏÄ¶ÆÃµÞ¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦KiiiKiii¤ä¾±»Ê¹ÀÊ¿¤µ¤ó¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤é¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£