京都FW原大智（26）がドイツ1部ザンクトパウリへ電撃移籍することが28日までに濃厚となった。クラブはこの日、「海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のためチームを離脱」と発表。複数の関係者によると交渉は最終段階で、原はすでに離日しているという。

25年で契約が切れる原は今冬、国内外複数クラブから注目を浴びていた。その中で国内移籍を封印。海外移籍一本に絞っていたが、主な欧州各国の移籍市場が閉まる直前に正式オファーが届いた模様だ。特別大会『百年構想リーグ』でのタイトルを目指すクラブ側は必要戦力として慰留に努めたが、最後は本人の意思を尊重する方針となった。

チーム過去最高成績の3位となった昨季は1メートル91の長身を生かして空中戦勝利数でJ1トップ回数。左FWとして34試合出場5得点8アシストを記録するだけではなく、献身的な守備でもチームに貢献した。7月には国内組で構成されたE―1選手権で日本代表初招集。今年開催されるW杯北中米大会出場を虎視眈々と狙っている。

ザンクトパウリはドイツ北部ハンブルグが本拠地。日本代表MF藤田譲瑠チマが主軸として活躍し、今冬は日本代表DF安藤智哉も完全移籍で加入した。チームは18チーム中17位と降格圏。総得点はリーグワーストタイの「17」に留まり、逆転残留へ向けて原に掛かる期待は大きい。

◇原 大智（はら・たいち） 1999年（平11）5月5日生まれ、東京都日野市出身の26歳。FC東京アカデミーを経て18年にトップチーム昇格。21年2月にFC東京からイストラ（クロアチア）へ完全移籍し、同年6月にアラベス（スペイン）と2年契約。その後はシントトロイデン（ベルギー）などでもプレーし、23年7月に京都へ完全移籍した。J1通算110試合23得点。国際Aマッチ通算2試合。1メートル91、84キロ。右利き。