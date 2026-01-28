「カラー物苦手」ならこっちかも！【大人のしまむら】40・50代に似合う♡「柄トップス」

明るいカラーはちょっと苦手……という40・50代におすすめなのは「柄トップス」。派手見えしない配色や大人に似合うデザインを選べば、いつものコーデに取り入れるだけで鮮度UPを狙えそうです。今回は、シンプル派でも挑戦しやすいデザインを【しまむら】からピックアップ。大人にちょうどいいおしゃれを叶えてくれるかも。

ボーダー柄で作る大人のきれいめカジュアル

【しまむら】「ボーダープルオーバー」\1,639（税込）

落ち着いたネイビーベースにボーダーが映える一枚。きれいめにもカジュアルにも振りやすいクリーンなデザインで、大人コーデに馴染みそう。胸上にボーダー柄が入っていないので、すっきりと見えやすいのも高ポイントです。シャツやスラックスなど、きれいめアイテムの着こなしを程よくカジュアルダウンできそうです。

さりげないドット柄で華やかさをプラス

【しまむら】「ドットプルオーバー」\1,639（税込）

グレーベースにドット柄が入った、無地感覚で着やすいトップス。派手見えしにくいのでシンプル派も挑戦しやすく「柄 ＝ 難しい」という印象をくつがえしてくれる予感。単調なワンツーコーデにマンネリを感じてきたら、ぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M