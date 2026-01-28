INI¡¢8TH SINGLE¡ÖPULSE¡×È¯Çä·èÄê¡õ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤¬±Ç²è²½
INI¡ÊC¡ËLAPONE ENTERTAINMENT
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÈINI¡É¤¬28Æü¡¢Çä¾å120ËüËç¤òÃ£À®¤·¤¿WINTER SINGLE¡ØTHE WINTER MAGIC¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÈNEW YEAR SHOWCASE¡É¤ò³«ºÅ¤·¡¢8TH SINGLE ¡ØPULSE(¥Ñ¥ë¥¹)¡Ù¤ò4·î22Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥·¥ó¥°¥ë¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛINI¡Ø2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¤µ¤é¤Ë¡¢ºòÇ¯9·î¤Ë°¦ÃÎ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] ¡×¤Î±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£¡Ø2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM¡Ù¤È¤·¤Æ3·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¡£ËÜºî¤ÏÄÌ¾ïÈÇ¤Î¤Û¤«¡¢SCREENX¡¢4DX¡¢ULTRA 4DX¤Î³Æ¼ï¥é¡¼¥¸¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤âÆ±»þ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¡¢INI»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÆü¡¢Í½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ ¡Ö2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] ¡×¤Î¸ø±é¤ÈºòÇ¯10·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿INI½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡ÖINI THE MOVIE¡ØI Need I¡Ù¡×¤ÎBlu-ray&DVD¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®·î¤Ç¤¢¤ë6·î¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
º£Ç¯6·î¤Ë·ëÀ®5¼þÇ¯¡¢11·î¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëINI¡£2·î24Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡¢INI 2nd¼Ì¿¿½¸¡ØViva l¦Á vita¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤«¤éÂç¤¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£