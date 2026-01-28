柳俊太郎、初共演・杉咲花の“元恋人役”「本番中もずっと居心地がいい」【コメント全文】
俳優の柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）が、杉咲花が主演を務める日本テレビ系1月期水曜ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（毎週水曜 後10：00）の第4話（2月4日放送）に出演する。主人公・土田文菜（杉咲）の元恋人を演じる。
【場面写真】元カップルを演じる杉咲花＆柳俊太郎
本作は、主演・杉咲と監督／脚本・今泉力哉氏のタッグで送る“考えすぎてしまう人”のためのラブストーリー。主人公・土田文菜がこれまでに経験してきたさまざまな別れや、かなわなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいく物語となる。
柳が演じるのは、文菜の大学卒業前後の恋人で、小説家の小林二胡（こばやしにこ）。二胡は文菜に小説を書くきっかけを与えた人物で、当時2人はつきあっていたが、文菜が文学賞を受賞したことなどをきっかけに徐々に関係性が変わり、別れてしまった。
文菜の新作発売後のイベント会場に突如現れた二胡。イベント後、二胡に誘われた文菜は、久しぶりに2人で飲みに行く。二胡は、大学時代の文菜にどのような影響を与えたのか。
【コメント全文】
■柳俊太郎
個人的に今泉さんとは13、14年前くらいに『nico』という短編でご一緒した以来だったので、とても楽しみでした。今回の役が小林二胡なので、二胡と「nico」ということでなにか不思議な運命を感じました。
自分が出演する回は山下さんが監督でしたが、自分が初めてワークショップで芝居したのが山下さんのワークショップだったので、それこそ14、15年前くらいぶりでした。杉咲さんとは初めましてだったのですが、とても自然体で芝居をする方で、本番中もずっと居心地がいい感覚がありました。
作品全体を通して一貫したリズムがある素敵な作品に参加できてとても幸せでした。
