帝京高時代に全国高校サッカー選手権で得点王になり、日本サッカーリーグ（ＪＳＬ）の三菱重工でも活躍した川添孝一氏が２７日に自身のインスタグラムを更新。「このお二人に挟まれるとは……嬉し過ぎて『言葉に出来ない』」と記し、野球のＷＢＣ日本代表侍ジャパンに選出されたブルージェイズ・岡本和真内野手、ホワイトソックス・村上宗隆内野手との３ショットを投稿した。

「先ずはＷＢＣでの大活躍を祈ります ２０２６年がそれぞれ良き年になります様に」と記した川添氏。フォロワーからは「すごいですね 川添さんもＷＢＣメンバー入り！？ですね」「お二人とも応援してます 楽しみです」「いい写真ですね」「これは凄い」「え〜、凄すぎ３ショット」などとコメントが寄せられた。

川添氏はその４日前にもドジャース・佐々木朗希投手との２ショット動画を投稿していたこともあり「朗希、岡本、村上、どういう事。もしかして次は大谷さん」「サッカーの人なんですよね？なんでまた日本球界を代表するバットマンと知り合いなんでしょうか？」というコメントも。かつては帝京高のチームメートだったとんねるずの木梨憲武とバラエティー番組にも出演していた川添氏だけに「のりさんと友達の人？」という声もあった。