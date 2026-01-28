「美しい……」「笑顔が綺麗すぎ」「ブルーが似合う」 “世界一セクシーなFW”がイングランド帰還 古巣相手に黒星も、新天地での再出発に現地ファンは熱狂
スイス代表FWアリーシャ・レーマンが、レスター・シティの一員として待望のイングランド復帰を果たした。先日行われたWSLのウェストハム戦で、加入発表から間もない同選手は64分から途中出場。イタリアのコモからの電撃移籍後、即座にピッチへ送り出されたが、試合は1-2で敗れ、デビュー戦はほろ苦い結果となった。『Mirror』が伝えている。
ウェストハムやアストン・ヴィラで名を知られたレーマンだが、直近のイタリア生活は決して順風満帆ではなかった。先発出場はわずか3試合にとどまり、私生活では強盗被害に遭うなど不運も重なったという。かつて交際していたドウグラス・ルイスとの関係にも区切りをつけ、現在は新たなパートナーの存在を公表。心機一転、慣れ親しんだイングランドの地で再起を誓っている。
攻撃に新たな刺激をもたらす戦力として、そして女子フットボールの注目度を引き上げる象徴的存在として、レーマンに寄せられる期待は大きい。慣れ親しんだ地で結果を残せるのか。その再出発がWSLにどのような影響を与えるのか、今後の動向から目が離せない。