2.5次元アイドルグループ・クロノヴァが24日、グループ初となるツアー『Chrono▷◀Reverse 1st Live Tour「Rise of Re:Virth」』の開催決定と、2nd Album『Rise of Re:Virth』の発売を発表しました。

クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。それから1年とたたずKT Zepp Yokohamaで1stワンマンライブを開催し、目標に掲げるさいたまスーパーアリーナへの一歩を踏み出しました。特徴としてメンバーが『白組』『黒組』の2つに分かれていることが挙げられ、白組をかなめさん、黒組をARKHEさんというWリーダーが率いており、ライバルとして切磋琢磨（せっさたくま）し大きな力を発揮していくという意味が込められています。

2025年8月16日に2度目のワンマンライブを終えたクロノヴァ。24日に2度目の3Dライブ『Chrono▷◀Reverse 2ndバーチャルライブ』を配信しました。

■ツアー告知前に開催されたYouTubeでのバーチャルライブ

クロノヴァは24日、グループ2度目となる3Dライブ『Chrono▷◀Reverse 2ndバーチャルライブ』を開催。トップバッターを務めたのはメンバーカラーがピンク色の甘夢れむさん。普段のかわいらしい雰囲気からは想像できない低音ボイスで『モエチャッカファイア』を披露し、クロノメイト（クロノヴァファンの呼称）を魅了しました。

続いて、メンバーカラーが紫色のしのさんが『リバーシブル・キャンペーン』、メンバーカラーがオレンジ色のうるみやさんはアップテンポでラップが印象的な楽曲『合法的トビ方ノススメ』を披露し、盛り上げました。続く青色担当・しゃるろさんはバラード楽曲『生きる』を切なげに歌い上げ、ARKHEさんはオリジナルラップを駆使した『神っぽいな』をパフォーマンスしました。

また、ソロパフォーマンスの最後には、かなめさんが所属事務所・VOISINGの社長で、いれいすリーダー・ないこさんの楽曲『メンヘラホイホイ』を熱唱し、振り付けも完全コピーしたことでコメント欄は大盛り上がり。バックスクリーンには、実際にないこさんが『メンヘラホイホイ』をパフォーマンスしている映像が流れ、それに対してないこさんはXで「後ろに３次元の俺おるｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」と反応しました。

■クロノヴァ、初のツアー開催決定 『約束の証明と、新章への宣戦布告』

ライブ終了後には、クロノヴァにとって初となるツアー『Chrono▷◀Reverse 1st Live Tour「Rise of Re:Virth」』の開催が発表されました。

今回発表されたツアーは4月29日（水・祝）の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールからスタート。6月7日（日）に大阪・オリックス劇場、そしてツアーファイナルは6月28日（日）東京・Kanadevia Hallで開催されます。グループとして初めて地方を巡るツアーで、活動2周年イヤーにおける大きな節目となります。

本ツアーのテーマは『約束の証明と、新章への宣戦布告』。2024年3月16日にグループを結成以降、クロノヴァが掲げてきたツアー総動員数1万5000人という目標を達成し、約束を果たすことで、クロノヴァが何者であるかをステージ上で証明する“第1章の完結”を提示します。一方で本公演は終着点ではなく、さらなる高みを目指すための“第2章の開幕宣言”になるといいます。

これまでの規模では実現できなかった舞台セットを導入し、ライブ演出の象徴でもあった『紗幕』を、今回初めて振り落とす演出にも挑戦することを明かしたクロノヴァ。第1章を自らの手で終わらせ、新章へ進むという意思を、視覚的にも強く印象づけるステージになるということです。

■リード楽曲『Rise of Re:Virth』 クロノヴァとしての到達点や存在感

4月8日（水）にリリースする2nd Album『Rise of Re:Virth』は、クロノヴァにとって約2年ぶりとなるアルバム作品。クロノヴァが活動を通じて見つけてきた『クロノヴァとは』を音楽として定義した1枚となります。

アルバムとツアーのリード楽曲『Rise of Re:Virth』はクロノヴァにとって新章の起点となり、これまでの活動への感謝を込めながら、現在のクロノヴァとしての到達点や、その存在感をより強く打ち出す楽曲となっています。

また、白組・黒組それぞれのユニット楽曲では、各メンバーの役割とパフォーマンスの魅力を鮮明に描き出し、ソロ曲では個々のタレント像を“真のテーマソング”として表現しているということです。

■うるみや「ついに決まった約束のツアー！！！！！！」 それぞれがSNSで意気込み

そして、白組リーダーのかなめさんは自身の公式Xで「今回のライブはいつもとビジュ違う感じで行こうと思ってるから楽しみにしておきなよ」とファンへ期待をあおり、しゃるろさんは「少しずつ進んでいく俺を、一番近くで見に来てね？」とコメント。

甘夢れむさんは「全員ひっくり返すので覚悟してきてください 負けないよ」とつづり、しのさんは「クロノヴァ第1章の節目です。俺たちの決断を見届けてください。届けたい想いは歌とパフォーマンスで。やっと会えるね！！！！！！！」と喜びを伝えました。

関西出身のうるみやさんは「ついに決まった約束のツアー！！！！！！ うるみやは地元の大阪でやれるのほんま嬉しいわ！！！！！ 全公演ぶちかますけ一緒に走ろで！！！！！！！」と興奮気味に意気込みを語り、ARKHEさんは「今回のライブは、その全てを結晶化させた創造の記録。時を超えて刻んできた軌跡、そこに宿る魂の咆哮（ほうこう）を、余すことなく詰め込んだ 解き放たれた本質と生まれ変わり、とくと味わうがいい」と“らしいコメント”を残しました。