木村屋總本店のバレンタインセット♡季節限定パンをお取り寄せ

老舗ベーカリー木村屋總本店から、バレンタインシーズンにぴったりなオンライン限定「バレンタインセット」が登場します。季節の酒種あんぱんやチョコを使ったパンを詰め合わせた内容は、甘いもの好きの心をくすぐるラインナップ。さらに2月限定のお楽しみセットや、単品で楽しめる新商品も同時に展開され、ギフトにも自分へのご褒美にも選びたくなる充実ぶりです♡

チョコ好き必見♡バレンタインセット

バレンタインセットは、酒種あんぱん桜、あまおう苺をはじめ、チョココロネ×2、ねこちゃん×2、シナモンロール、あんクロワッサン3種（こし×ラズベリー、抹茶×ホワイトチョコ、あまおう苺あん×チョコ）、ジャンボむしケーキ冬のチョコ×2を詰め合わせ。

季節感とチョコの甘さを同時に楽しめる内容で、税込価格4,380円。数量限定で、2026年1月28日(水)16:00～2月9日(月)15:59まで販売されます。

数量限定で味わう井筒八ッ橋本舗の進化系スイーツ「むにゅっとしょこら」

2月限定のお楽しみ＆定番セット

2月のお楽しみセットは、酒種あんぱん桜、小倉、屋久島たんかんに、ねこちゃん×2、メロンパン、ビーフカレーパン×2、あんクロワッサン2種（つぶ×ハニバタ、あまおう苺あん×チョコ）、全粒粉100％食パン(2枚)、ジャンボむしケーキさくら、アーモンドを詰め合わせた内容。

税込価格は4,480円です。

さらに酒種あんぱん季節五色は、桜、小倉、あまおう苺、いちじく、屋久島たんかんの5入で税込1,662円と、贈り物にも選びやすいセットです。

バレンタインに贈りたい単品パン

バレンタインおすすめ商品として、あんクロワッサン(あまおう苺あん×チョコ)5入も登場。赤と黒の深みある生地で、チョコの甘みと苺あんのほのかな酸味が調和した味わいが魅力です。

税込価格は1,852円。単品でも楽しめるので、ちょっとしたギフトやシェアにもぴったりです。

木村屋の甘いパンで特別なバレンタインを♡

木村屋總本店のオンライン限定バレンタイン商品は、2026年1月28日(水)16:00より予約・販売開始。お届けは2月28日(土)まで対応しており、バレンタイン当日を含む特別な時間を彩ってくれます。

老舗ならではの酒種製法と季節の素材が織りなす味わいは、大切な人への贈り物にも、自分を甘やかすひとときにもおすすめ。心までほっと満たされるパン時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪