俳優の本郷奏多さん（35）が『キングダム×（駆ける）佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜』オープニングセレモニーに登壇。映画『キングダム』にも出演し、『キングダム』ファンを公言する本郷さんが、『佐賀キングダム空港』に興奮しました。

今回のコラボは、佐賀県の情報発信による地方創生プロジェクト『サガプライズ！』の一環として行われ、『キングダム』の原作者・原泰久さんが佐賀県出身であることから実現しました。

漫画『キングダム』は、中国・春秋戦国時代を舞台に、天下の大将軍を目指す主人公・信と、中華統一を志す若き王の活躍を描いた物語。『週刊ヤングジャンプ』で2006年1月から連載を開始し、2026年1月で連載20周年を迎えます。本郷さんは、映画『キングダム』で成蟜（せいきょう）を熱演しました。

本郷はイベントに登壇したことについて「原作漫画自体が大好き。原先生の故郷である佐賀でのイベントは光栄」と喜びのコメントをしました。

■本郷奏多「なんてことしてるんだ！」

気になる展示を聞かれた本郷さんは、防波堤にコミックス1巻から77巻までの全ページが展開されている『読破堤』をセレクト。「なんてことをしているんだと思いましたね。毎日通えばタダで全巻読めちゃう見られるわけですもんね。すごいことをやっているなと思いました」とコメントしました。

さらに、『読破堤』のユーモアあふれる演出も絶賛。「戦う過激なシーンには、佐賀の特産の“のり"でかくしてあった。センスあるなと感じた」と感心しました。

最後に「このコラボキャンペーンで、佐賀の街ともコラボしているみたいなので、この機会に佐賀にキングダムファンの方々が遊びに来てくれたらうれしい」と語りました。

『キングダム×（駆ける）佐賀県 〜佐賀の火を絶やすでないぞォ。〜』は、3月29日まで行われます。