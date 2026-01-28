¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡¡¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¢º£µ¨¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÁ´¿·¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»°¤Ä¤Î»×¤¤
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï28Æü¡¢º£µ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÁ´¿·¡Ê¥¼¥ó¥·¥ó¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòµ¨¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤ò°ìÅÙ²õ¤¹¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÉ½¸½¡£¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¥í¥´¤Ç¤Ï3ËÜ¤ÎÌð°õ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÁ´¿·¡£¿·¤¿¤ËÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Á°¿Ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÁ´¿ÈÁ´Îî¤ÇÀï¤¦¤È¤¤¤¦Á´¿È¤âÆþ¤ë¡×¤È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿°ÕÌ£¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¡Ö¿·¤·¤¤ÀïÎÏ¡¢¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÁ´¤¯¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¡×¤È¶¯Ä´¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Í¸¶¤¬¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÊÑ¤ï¤ë¤¬¡¢·ê¤òËä¤á¤ëÁª¼ê¤ÎÂæÆ¬¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥ë¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê´ÆÆÄ¡¦¥³¡¼¥Á²ñµÄ¡Ë¤â¤¢¤ê¡¢1¡Á4·³¤ÎÁ´¼óÇ¾¿Ø¤¬½¸·ë¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÎAÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤ÎÁÈÊ¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀèÈ¯¡ÊÅê¼ê¡Ë¤¬Â¿¤¤ÇÛÃÖ¡£¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£V3¤Ø¤Î¡ÖÁ´¿·¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë