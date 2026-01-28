2.5次元アイドルグループ・いれいすの悠佑さんが25日、東京・豊洲PITにて二度目となるワンマンライブ『悠佑 2ndワンマンライブ -獅子咆天-』を開催。ただの“歌い手”ではない、“ロックシンガー・悠佑”としての覚悟を鮮烈に示すステージとなりました。

1月7日にリリースされた2ndソロアルバム『FREEDOM』に込めた「音楽に勝負をかける覚悟」を、生命力のほとばしるパフォーマンスでまざまざと提示。温度や手触りを感じるバイタリティーに満ちたステージで、歌い手界隈（かいわい）とロックシーンを鮮やかにつないでみせました。

■普段のいれいすとは違う “ロックシンガー・悠佑”のソロワンマンライブ

いれいすきってのロックシンガーである悠佑さんのライブは、オープニングから一味違ったといいます。アイドルや2.5次元のライブとなると、イメージの作り込まれた映像と共に幕開けするのかと思えば、悠佑さんはSEと照明のみ。

楽器だけが設置されたステージに、続々とメンバーが入ってくるというロックバンドたる演出で、クラップが鳴り響くなか、いよいよ真打ちが登場すると、会場には割れんばかりの歓声がとどろきました。冒頭の時点で、すでに熱気は最高潮。そうなることを予想していたかのように、意気揚々と『自由争奪戦』を歌い上げ、あにきっず（悠佑さんのファン呼称）を先導していきます。

間髪を入れずに歌唱した『×カミタイダ』でもその勢いは止まることなく、マイクを拡声器に持ち替えてMVの世界観を表現。さらには「ばっっっかみたいだな」と曲中に大合唱を巻き起こし、場内の一体感をさらに深めていきました。

この演出の何が革新的かというと、ここまでの2曲でリアルタイム映像をスクリーンに映し出していないことだったといいます。“実際の姿を見られる”という2.5次元ならではのうまみを持ち出さずに、熱狂を作り上げていく悠佑さん。

この日、初となるMCでは「俺に超ゆかりのあるメンバーたちで組ませてもらっています」とバンドメンバーを紹介。付き合いの長いチャドさん（ベース）に語りかけ「どうしてもコイツとステージに立ちてえなと思って。続けてくれていたことに感謝でしょ」と熱いメッセージを伝えました。

■悠佑、まっすぐな瞳「歌で人を救える」

その後も声の深い部分を響かせる『イノチノウタ』、アカペラの歌いだしに胸をつかまれる『夜想歌』と息つく間もないセットリストを展開していく悠佑さん。2.5次元、歌い手、アイドル。各ラベリングにひもづいた固定観念を覆すように、生々しく自分の歌を刻んでいきました。

■ライブ中盤はコラボステージ スペシャルゲストのKOOL＆あらきが登場

ライブも折り返しに差し掛かると、スペシャルゲストとのコラボステージへ。ソロオリジナル曲『NAKEDANSWER』で作者である歌い手・KOOLさんと共に活力を発散したかと思えば、2010年に投稿されたボーカロイド楽曲『ローリンガール』では、同じく歌い手・あらきさんも招いて『LIVE ARK HELIX 2025』のパフォーマンスを再現。

『ブリキノダンス』では、あらきさんとふたりで音と戯れるようにステージングし、三者三様の個性をぶつけあうと共に、軽やかにシーンを越境してみせました。

■「まずは、やりたいことを1回やってみて」 ファンへのアツいメッセージ

最終局面を前に、悠佑さんは胸に秘めたパッションについて言葉にし、「何かをやっていて、人生の無駄になることってないと思ってて。続けていたら、何かにつながることってあると思います。俺はこうやってずっとずっと音楽にしがみついて、歌い手アイドルグループをやりながら、こうやってロックなステージができるって証明したし」とコメント。

続けて、「だからね、みんなにも自由に生きて欲しいです。俺のアルバムタイトル『FREEDOM』は、自由に生きてほしいという意味をこめてつけました。まずは、やりたいことを1回やってみて欲しい。違ったなと思ったら辞めればいいし、楽しいなと思ったら続けてみればいいし、なんとなくやったことが本気になることもあるし。俺の持論としては、何かをやってても何もやらなくても無駄な時間はないと思ってます」と語りました。

そして「それぞれの人生にいつか革命を起こしてやろうぜ」と宣言し、楽曲『僕のカースト革命』を披露。最後は、いれいすのオリジナル曲『逆境STORY』でエモーショナルな大合唱を生み出し、大団円のうちに幕を下ろしました。

■「俺が歌えないところは、歌ってください」 リスナーとひとつになって作り上げたソロワンマンライブ

ファンの熱量が高い掛け声により、あっという間にアンコールへ。再び姿を現した悠佑さんは、優しい雰囲気で同じくいれいすのメンバー・Ifさんの楽曲『一歩ずつ』を歌い上げました。会場の端から端までうれしそうに視線を動かし、目の前に広がる景色をいとしそうにかみしめていました。

最後のMCでは、優しげに目線を配りながら「俺からリスナーに対して思っていることを、ツラツラと書き殴った曲を持ってきたんですけども。たぶんみんなも一緒に歌ってくれると思うので。俺が歌えないところは、歌ってください」と伝えました。

このまましんみりと終わるのかと思いきや、どうしても“LIVEは笑顔で帰ってほしい”の信条は譲れないようで、KOOLさんとあらきさんを再びステージに舞い戻し、この日2回目となる『ローリンガール』で極限まで盛り上がり尽くしました。最後の最後まで全力で騒ぎ切り、ロックが持つ衝動やエネルギーを全身で体感するような時間を、生感のあるライブで堂々と作り上げたのでした。