第68回ブルーリボン賞の各賞が発表され、映画『国宝』（全国東宝系にて公開中）が作品賞に決定しました。

映画『国宝』は、歌舞伎の世界を舞台に、生い立ちも才能も違う若き二人の役者が、芸の道に人生をささげていく物語。1月25日時点で興行収入195億円を突破しています。（配給会社発表）

今回の受賞で李相日監督は、映画『フラガール』（2006年度）以来19年ぶり、2度目の作品賞受賞となります。

■各賞受賞者・受賞作品が決定

外国作品賞に映画『教皇選挙』。主演男優賞は15年ぶり2度目の受賞となる『宝島』の妻夫木聡さん（45）。主演女優賞は『片思い世界』『遠い山なみの光』『ゆきてかへらぬ』の広瀬すずさん（27）。助演男優賞は『爆弾』の佐藤二朗さん（56）。助演女優賞は『ナイトフラワー』の森田望智さん（29）。監督賞には『TOKYOタクシー』の山田洋次監督（94）が『幸福の黄色いハンカチ』（1977年度）以来48年ぶり3度目の受賞。新人賞は『ナイトフラワー』より、SUPER BEAVERの渋谷龍太さんに決定しました。

ブルーリボン賞は1950年創設。青空の下で取材するスポーツ紙記者が選考し、賞状に青いリボンを巻いて贈呈しています。映画に取り組む姿勢や人柄も選考に含まれるのが特徴です。授賞式は2月17日に都内で開催される予定です。