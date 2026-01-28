「スタイルが全員異次元」「マジカッケぇ〜」元日本代表FW大迫勇也&モデル妻が水着姿で2ショット
ヴィッセル神戸に所属する元日本代表FW大迫勇也の妻でモデルの三輪麻未さんがインスタグラム(@asami_miwa)を更新し、家族でUAEのドバイを訪れたことを報告した。
三輪さんは「2025 ▶︎ 2026 #Dubai#ドバイ#UAE #familyday」と綴り、複数の写真を掲載。大迫とともにサングラスをかけた水着姿でのツーショットなど、ドバイのプールを楽しむ様子が収められている。
コメント欄では「格好良い夫婦」「ただただ、、、ステキ」「スタイルが全員異次元!!!」「大迫マジカッケぇ〜!」「みんな素敵 足が長い〜」と絶賛の声が送られた。
大迫と三輪さんは2014年3月に結婚。同年10月に第1子となる長女、2019年4月に第2子となる次女が誕生した。
