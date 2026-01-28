夢だった日本でのプレー! スコットランド1部の197cmストライカーが町田に加入
FC町田ゼルビアは28日、リビングストン(スコットランド1部)からFWテテ・イェンギ(25)が期限付き移籍で加入することを発表した。期間は2026年1月25日から2026年6月30日まで。背番号は「99」に決まった。
197cmの長身を誇るテテ・イェンギは、過去に母国オーストラリアやイングランド、フィンランドのクラブでプレー。リビングストンには2024年から所属し、2024-25シーズンにプレーオフを制しての1部昇格に貢献した。今季はスコットランド・プレミアリーグ19試合に出場し、2ゴールを記録している。
クラブ公式サイトを通じて「日本でプレーすることは、ずっと夢でした」と明かし、「クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています」と決意を語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FWテテ・イェンギ
(Tete Yengi)
■生年月日
2000年11月28日(25歳)
■出身地
オーストラリア
■身長/体重
197cm/83kg
■経歴
アデレード・コメッツ(オーストラリア)-ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア)-イプスウィッチ・タウン(イングランド)-VPS(フィンランド)-イプスウィッチ・タウン(イングランド)-ノーサンプトン・タウン(イングランド)-イプスウィッチ・タウン(イングランド)-クオピオン・パロセウラ(フィンランド)-イプスウィッチ・タウン(イングランド)-リビングストン(スコットランド)
■コメント
「こんにちは、町田の皆さん!
この素晴らしいクラブと契約できたことを、本当に嬉しく思っています。
クラブや街、そして何よりファンの皆さんについて、これまでたくさんの素晴らしい話を聞いてきました。
日本でプレーすることは、ずっと夢でした。
このユニフォームに袖を通し、町田を代表して戦える日が待ちきれません。
クラブのエンブレムのためにすべてを捧げ、ファンの皆さんに喜びと幸せを届け、そして何よりも、皆さんと一緒にタイトルを勝ち取りたいと思っています。
“共闘!!”
ありがとうございます。」
