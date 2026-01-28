【テテイェンギ選手 期限付き移籍加入のお知らせ】



この度、#リヴィングストンFC(スコットランド)より #テテイェンギ 選手が期限付き移籍加入することが決定しましたのでお知らせいたします。



詳細はこちら