期日前投票で１票を投じる有権者（右）＝２８日、横浜市旭区役所

衆院選（来月８日投開票）の期日前投票が２８日、県内全３３市町村で始まった。役所や商業施設などに順次開設され、計１７１カ所で投票できる予定だ。

期日前投票は投開票日に仕事や旅行などの都合で投票できない人が対象で、投票率を上げるため２００３年から導入された。各市町村に１カ所以上設けられ、投票時間は基本的に午前８時半〜午後８時まで。

県内最多の有権者を擁する横浜市では３８カ所に設置。旭区役所の会議室に設けられた期日前投票所には、午前だけで約１７０人が投票に訪れた。投票を済ませたパート女性（５７）は「期日前でも投開票が近づくと混雑するので早めに来た」と話していた。

近年では商業施設などに臨時投票所が設置されるケースもあり、期日前投票が定着しつつある。２４年の衆院選では、投票者の３〜４人に１人の割合となる１３６万５５３人（約３０％）が利用した。

ただ、今回は衆院解散から公示までの期間が短く、同市や川崎市などでは投票所の入場整理券の発送が遅れている。県選挙管理委員会は「入場整理券がなくても選挙人名簿に登録されていれば投票できる。ぜひ投票所に足を運んでほしい」と呼びかけている。