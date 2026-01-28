フリーの石井亮次アナウンサーが２８日、大阪市中央区の朝日生命ホールで開催されたピン芸人ＮＯ１を決める賞レース「Ｒ―１グランプリ２０２６」の準々決勝に出場。多くのプロの芸人たちの応援を背に舞台に立ったことを明かした。

４分のネタでお笑いファンを爆笑させるや否や、報道陣の囲み取材に応じた“国民的昼の顔”。ＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜・後１時５５分、ＣＢＣテレビ制作）のＭＣは今大会の参戦にあたって、多くの芸人に背中を押されたことを告白した。

「僕めちゃくちゃ過保護にここまで来てるんですよ。きのうもＭ―１グランプリ２００２のチャンピオン・ますだおかだの岡田（圭右）さんに『気楽にやれよ』と素晴らしいアドバイスいただきました。チュートリアルさんにも『緊張したらアカンよ』と。きょうも（準々決勝に）出てた２０２４年決勝出場の（ピン芸人）真輝志さんにも『サンパチマイクは立てた方がいいですよ。漫談するってお客さんパッと分かるから』と」

そもそもＲ―１出場のきっかけは、ＣＢＣテレビ「東海地方のド定番 なぜそこまで愛される？太田×石井のデララバ」（水曜・後７時）で共演している爆笑問題・太田光に「出ろよ」と促されたことだ。

「もちろん太田さんも。『僕、やっぱり出るのやめます』言うた時『ダメだ。お前、逃げるな。やれ』と。もっと原点でいうと友近さん。２０１２年に『あんたオモロいからフジテレビの番組紹介するわ』って（言われて）出たんが『うもれびと』っていう中居（正広）さんの（フジテレビ系トークバラエティー）番組。そっからお昼の番組につながった。中川家礼二さんにもロケの時『楽しんでやれ』と言われた。サンドウィッチマンのお二人にも『まあまあ頑張って』と」

強火の爆笑問題・太田や真輝志から、とろ火のサンドまで、そうそうたる“先輩たち”のサポートに感謝した。

この日は午後３時５０分の「ゴゴスマ」終わり、ピンマイクだけ外すとジャケパンにネクタイの番組衣装のまま、名古屋・新栄町のＣＢＣテレビからタクシーで名古屋駅へ。新幹線で新大阪駅にたどり着くと、そこで「縁起物のカツサンドにしようか迷ったんですけど」ラーメンで腹ごしらえ。さらに大阪・淀屋橋の会場まではタクシーではなく大阪メトロ御堂筋線に乗車して向かった。

テレビでおなじみのお昼の顔が地下鉄に乗っている。「顔、差しませんでした？」と問われると「ちょこちょこありました。それが好きなんですよ私。やっぱり大阪、地元なんでね」。ナニワのご婦人たちに「いや、石井さんやないの？」とかけられた声もエネルギーに変えて、大一番に望んだということだ。