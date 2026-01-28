１１人組グローバルボーイズグループ「ＩＮＩ」が２８日、都内で「“ＴＨＥ ＷＩＮＴＥＲ ＭＡＧＩＣ”ＮＥＷ ＹＥＡＲ ＳＨＯＷＣＡＳＥ」を行った。

昨年１１月に発売し、８作連続ハーフミリオンを達成したシングルのショーケース。今年初のファンとの直接交流ということから木村柾哉は「明けましておめでとうございます。今日は尊い時間にしていきたいと思います」とあいさつ。タイトル曲「Ｐｒｅｓｅｎｔ」や木村主演映画「ロマンティック・キラー」のアオハルテーマソング「Ｔｒｕｅ Ｌｏｖｅ」など全４曲を披露した。

木村は、年末年始に福井県へ旅行に行ったようで「おいっ子がいるんで、水族館に行ってきた」と告白。ほっこりするエピソードにメンバーからも「いいねー」との声が上がった。

エンディングには、４月２２日に８ｔｈシングル「ＰＵＬＳＥ」（パルス）の発売と昨年９月に開催したバンテリンドームナゴヤ公演の映画化（３月２７日全国公開）決定などをサプライズ発表。詰めかけたファンからは喜びの声が上がった。木村は「やっと『ＰＵＬＳＥ』の発売を報告できた。みんなで力を合わせて行きたいと思います」と元気よく宣言した。