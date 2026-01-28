シャオミとポリフォニー・デジタルは、PlayStation 4およびPlayStation 5向けレーシングゲーム「グランツーリスモ7」に、シャオミのEV「Xiaomi SU7 Ultra」が1月29日に登場すると発表した。同日15時配信予定の「アップデート 1.67」で実装され、ゲーム内で体験できるようになる。

1548馬力のハイパフォーマンスEV

Xiaomi SU7 Ultraは、自社開発の「Dual V8s＋V6s Xiaomi Hyper Tri-Motor」システムを搭載し、最高出力1548馬力、最大トルク1770N・mを発揮する。800Vの高電圧プラットフォームを採用し、0～100km/h加速は1.98秒。

サスペンションはフロントにダブルウィッシュボーン式、リアに5リンク式を採用。デュアルチャンバーエアスプリングと高性能アダプティブダンパーを組み合わせることで、ハンドリング性能と快適性の両立を図っている。

実車データを忠実に再現

ゲーム内への実装にあたっては、グランツーリスモシリーズのプロデューサーである山内一典氏が、北京やニュルブルクリンク北コース、筑波サーキットなどで実車に試乗。Xiaomi EVの経営陣やエンジニアリングチームとの意見交換も行われた。

車両挙動の再現については、Xiaomi EVの車両ダイナミクス性能チームがポリフォニー・デジタルの福岡アトリエを訪問し、検証に参加するなど、実車の特性を正確に反映させるための調整が行われたという。

公式タイムトライアルも開催

今回の実装に合わせ、ゲーム内の「モンツァ・サーキット」を舞台にした公式ラップタイムチャレンジを開催。期間は2週間で、世界中のプレイヤーがXiaomi SU7 Ultraを使用してタイムを競うことができる。