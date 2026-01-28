

普段「あつ森」で楽しんでいるようなひとときを、リアルで体験できる場所があるとしたら……？

2026年1月30日から名古屋シーライフ水族館で開催される「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展」。

館内に用意されたさまざまなアクティビティを通して、「あつ森」の世界観を感じながら海の生きものに詳しくなれますよ〜♪

【アクティビティが盛りだくさん】

2026年1月20日に「シーライフ名古屋」から名称を変えたばかりの「名古屋シーライフ水族館」。“こどもの成長をおうえんする水族館” として、見て、さわって、学べる体験型水族館になっているのが特徴です。

こちらで開催されるコラボ展では、「あつまれ どうぶつの森」に登場するサカナや海の幸30種類以上を展示。各水槽ではゲーム中おなじみの「フータ」による解説だけでなく、飼育員による豆知識も楽しめるパネルが設置されるそう。

また、展示されている生き物を探す「生きものさがし」カードの販売も！ カード内には1種類、水族館にいない生きものが描かれていて、正解すると記念ステッカーがもらえちゃうっ♪ カードは館内の特設カウンターで300円で購入できますよ！

このほか、かいがらを材料に自分だけのオリジナルリースを作れるワークショップ「小さなかいがらのリースづくり」（体験料金1500円）も開催。「あつ森」モチーフのデコレーションを楽しみましょ！

さらに、Tシャツ（4200円）、 A4クリアファイル（300円）、ポーチ（1300円）といった「あつ森」グッズも販売！ 名古屋シーライフ水族館限定の限定品もありますよ♪

【あつ森の世界観を体感しよう！】

「あつまれ どうぶつの森 × 名古屋シーライフ水族館 海の生きもの ふれあい展」は5月11日までの開催。屋外型テーマパーク「レゴランド・ジャパン」の目の前にありますので、あわせて楽しむのもおすすめです。

「あつ森」の画面の中で見ていたサカナを実際に見てみると、より一層、ゲームへの愛着も深まりそう。ぜひ家族や友人同士でお出かけしてみて！

入場料はおとな（19歳以上）1800円〜、子ども（3〜18歳）1400円〜。営業時間は10時〜18時（閉園時間は時期により異なる／不定休）。その他詳細は公式サイトをご覧ください。

※本文中の価格はすべて税込みです。

参照元：名古屋シーライフ水族館、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

