冬に行きたいと思う「富山県の道の駅」ランキング！ 2位「雨晴」を抑えた1位は？【2026年調査】
空気の透明感が増すこの時期、澄んだ景色を求めて車を走らせてみませんか。ドライブの合間に楽しむご当地グルメや癒しのひととき。この冬、足を運びたくなるのはどのスポットでしょうか。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたいと思う「富山県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：雨晴（高岡市）／33票2位は、高岡市の「雨晴」です。展望デッキからは、富山湾越しに冠雪した立山連峰を望むことができ、冬ならではの息をのむような絶景を楽しめます。白く輝く連峰と蒼い海のコントラストはまさに芸術。併設のカフェで温かい飲み物を片手に、ゆっくりと景色を堪能できる点が高く評価されました。
回答者からは「綺麗な日本海を眺めならのドライブ、休憩にもってこいです」（30代女性／大阪府）、「冬の澄んだ日に、富山湾の向こうにそびえる3,000m級の立山連峰を見た時の感動は、一生忘れられないから」（30代男性／滋賀県）、「道の駅雨晴は屋内施設も整っており、冬でも安心して立ち寄れるのも良いです。ドライブの途中に、少し気持ちをリセットできる場所として冬に訪れたいと思いました」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：氷見（氷見市）／51票1位に輝いたのは、「氷見」でした。「氷見漁港場外市場 ひみ番屋街」として知られ、冬の味覚の王様「ひみ寒ぶり」をはじめとした新鮮な海の幸が勢ぞろいします。場内には天然温泉の足湯や温泉施設もあり、冬の冷えた体を温めながら美食を楽しめる、冬のドライブの目的地として圧倒的な支持を得ました。
回答者からは「寒ブリの本場として有名な場所、冬限定の新鮮な海の幸を目当てに多くの人が訪れる道の駅だから」（60代男性／神奈川県）、「寒ブリの海鮮丼や握り寿司など、冬ならではのグルメが充実してるから」（30代女性／石川県）、「立山と富山湾を一望できるし、足湯や隣接の温泉施設でゆっくりできるから」（50代男性／愛知県）といった声が集まりました。
