「お尻、美しすぎるだろ」バービー、ランジェリー姿に絶賛の声！ 「産後の体には思えない」
お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは1月28日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を披露し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】バービー、ファン絶賛のランジェリー姿
ファンからは「えっあまりに綺麗で驚いた」「思わずため息出ました」「女神降臨です」「肌が透き通ってるー！」「お尻、美しすぎるだろ」「産後の体には思えない」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】バービー、ファン絶賛のランジェリー姿
「肌が透き通ってるー！」バービーさんは「お待たせ LUHULU dada新作登場のご連絡でございます」とつづり、4枚の写真を投稿。ランジェリーブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」とバービーさんのコラボレーションランジェリーのモデルショットです。1枚目はグラビアイドルの風吹ケイさんとのツーショットとなっており、神秘的な雰囲気を感じます。また、3枚目ではバービーさんが美しいヒップをあらわに。とても貴重なショットです。
「マシュマロボディすぎんか」同日の別の投稿では別バージョンのモデルショットを公開。バービーさんと風吹さんの肉体美に「マシュマロボディすぎんか」「出産してからどんどん美しさに磨きがかかってる」といった反響が寄せられています。気になった人は、こちらもチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)