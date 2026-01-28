¶¶²¼Å°»á¡¢µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÍí¤ß¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×ÈÖÁÈÃæ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤¹¡¡¼«¿È¤ÎÎ©¾ìÀâÌÀ¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤Î¶¶²¼Å°»á¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Øº£ÅÄ¡¦¶¶²¼¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼ ¥¬¥Á¤ÎÌç!!¡Á¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«SP¡Á¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¡Øº£ÅÄ¡¦¶¶²¼¤È¥Ë¥å¡¼¥¹¥·¥ç¡¼ ¥¬¥Á¤ÎÌç!!¡Á¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«SP¡Á¡Ù
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¸½¾ì¡×¤ËMBS¤ÎÊóÆ»µ¼Ô¤¬¥¬¥Á¼èºà¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÅö»ö¼Ô¡á¥¬¥Á¼Ô¡Ê¥â¥ó¡Ë¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¡¢¥¬¥ÁÆ¤ÏÀ¤¹¤ëÈÖÁÈ¡£µìÅý°ì¶µ²ñÌäÂê¤ä°ÂÇÜ¿¸»°¸µÁíÍý½Æ·â»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¤¬»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¥É¥é¥Þ¤ÇºÆ¸½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤Î¿´¾ð¤âÆÈ¼«¼èºà¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª°ìÆ±¤¬¹Í¤¨¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¶¶²¼»á¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¡Ê¶¶²¼Áî¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤È¤·¤Æ¡ËËÍ¼«¿È¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤«¤éº£¸å¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÈï³²¼ÔµßºÑ¡¦Èï³²¼ÔÊä½þ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÍ¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëË¡Î§»öÌ³½ê¡¢½êÂ°¤ÎÊÛ¸î»Î4Ì¾¤¬º£¡¢Êä½þ°Ñ°÷²ñ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Î¤³¤È¤ò»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ËÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¼ÓÍýÆà¤Ï¡Ö¡ÊÊä½þ¤Î¡ËÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¤¢¤È¤ËµìÅý°ì¶µ²ñÂ¦¤«¤é¡¢ËÍÃ£¤Î½¡¶µ¤¬²õ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÛ¸î¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊÛ¸î¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸þ¤±¤¿¡£¶¶²¼»á¤Ï¡Ö²¿¤«²¹Â¸¤¹¤ë¤È¤«¡¢µß¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Èï³²¼ÔµßºÑ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤ºÂè°ì¤À¤ÈËÍ¤ÏÊÛ¸î»Î¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤â¸ò¤¨¤¿µÄÏÀ¤Ç¤Ï¡¢¶¶²¼»á¤¬¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
