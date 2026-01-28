TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が28日、放送された。お笑いコンビ、きしたかの高野正成（36）が2週連続で「10メートル高跳びリベンジ」に挑戦した。

前週21日放送回は事前告知なしの緊急生放送だったが、今週は収録のノーカット放送となった。前週のラスト、同局の日比麻音子アナが飛び込めなかった高野に対し、チャレンジ終了を宣告。「このチャレンジの続きはまた来週引き続き、生放送でお届けしたいと思います」と衝撃通達した。高野は「無理だって」と困惑の表情を浮かべ「日本から嫌われる」と嘆き、番組が終了した。

今放送の冒頭、日比アナが引き続き登場。「先ほど、来週は生放送と最後にお伝えしたんですが、会場のプールの都合もありまして、生放送が難しいということが判明しました。調整がつかなくて、このまま、ここから2周目の挑戦を収録してノーカットでお届けしたいと思います」と発表。引き続き、高野が挑戦することになった。ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎は思わず「疑似生だ」と叫び、みなみかわからツッコミが入った。

X（旧ツイッター）では「疑似生というパワーワード」「疑似生www 先週からそのまま続けるってことか」「これはOKなのか？ 生放送と言いながら、放送見たら生ではないです！ は詐欺やん。おかしいやん！ 詐欺だろ！これは虚偽やん！」「生放送じゃないなら、もう結果だけで…」「いい加減飛んでくれもう」「もはや3週目いってほしい笑」などと書き込まれていた。

番組冒頭、10メートルの高飛び込み台に立っている高野が映し出された。この企画は、10メートルの高跳び台から紙飛行機を投げ込み、その後水面に飛び降りてキャッチする作戦。昨年11月5日放送の「紙飛行機×高飛び込みキャッチ」では、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎が2日かけてのロケでキャッチに成功。だが、高野は1度も水面に飛び込んでいなかった。

きしたかのは高野と岸大将（35）で2012年に結成。マセキ芸能社所属。高野は「水曜日のダウンタウン」の常連芸人として知られる。