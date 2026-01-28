EXILE AKIRAさんが27日、『HiGH&LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』ラインナップ発表会に出席。後輩のキラキラオーラに思わずタジタジになりました。

AKIRAさんは、「HiGH&LOWの深みとか幅の広さみたいなものを改めてこういう機会に感じますよね」と話しました。

『HiGH&LOW』は、男たちの闘いと友情を描くこのシリーズ。これまでにドラマ4本、映画7本が制作されたほか、舞台やライブなど多くのメディアで作品が展開されてきました。今年はシリーズの10周年を記念してさまざまなプロジェクトが行われます。

AKIRAさんは、「我々メイドインLDHならではの最先端のエンターテインメントで、この『HiGH&LOW』プロジェクトを盛り上げていければなという熱い思いになってますね」と語りました。

そして、2019年から作品に出演している吉野北人さん（28）は、元々シリーズの大ファンだったといいます。

吉野さんは、「ちょっとなんか（AKIRAさん演じる）琥珀さんの横にいるのおこがましいくらい…、端っこに行きたいくらいです本当は」と明かすとAKIRAさんは、「もう恐縮すぎて…、このキラキラHiGH&LOWに太刀打ちできなくて、このメンツ（青柳さんとSWAYさん）連れてきましたからね」と思わずベテランたちをイジっていました。

（1月28日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）