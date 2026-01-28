伊藤桃々プロデュースRosem新作♡あざと可愛いランジェリーが登場

Z世代から圧倒的な支持を集めるモデル・タレント伊藤桃々さんがプロデュースするランジェリーブランド『Rosem（ロゼム）』から、待望の新作ランジェリーが登場。2026年1月8日(木)19時より、公式オンラインストアにて販売がスタートしました。繊細なディテールと計算された“あざとさ”を詰め込んだ新作は、身に纏うだけで気分が高まるロマンティックな仕上がり♡大人可愛いを叶えたい女性必見のコレクションです。

フローラルホワイトの洗練美

価格：4,980円(税込)

研ぎ澄まされた美しさを感じさせるフローラルホワイトは、谷間中央のクロスコードデザインが印象的。さりげなくも自然に視線を惹きつけるアクセントで、上品な色気を演出します。

ショーツのコードには、食い込みにくく肌あたりのやさしい凹凸デザインコードを採用。立体感のあるローズ刺繍が高級感を漂わせ、フルバックショーツとTバックショーツの2タイプを展開します。

カラー：フローラルホワイト

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツMサイズ(ヒップ87-95cm)※EFG75のみLサイズ(ヒップ92-100cm)

ハローキティ×VISが大人可愛い♡デート気分高まる限定コラボバッグ全6型

視線を奪うローズピンクの甘さ

価格：4,980円(税込)

ズルいほど甘いムードを纏えるローズピンクは、バラ柄エンブレースにチュールモチーフとケミカルモチーフを重ねた立体的なデザインが魅力。

花の中心にはラインストーンをあしらい、動くたびに上品なきらめきを放ちます。

腰元はアシンメトリーなWコード仕様で、色っぽさもさりげなくプラス。春の訪れを感じさせる華やかなカラーで、女性らしさを引き立てます。

カラー：ローズピンク

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツMサイズ(ヒップ87-95cm)※EFG75のみLサイズ(ヒップ92-100cm)

あざと可愛いを更新するRosem新作

伊藤桃々さんの世界観をぎゅっと詰め込んだ『Rosem』の新作ランジェリーは、“かわいい”と“上質感”を両立した特別な存在。フローラルホワイトとローズピンク、それぞれ異なる魅力で女性の気分を高めてくれます。

自分へのご褒美にも、大切な日の一着にもぴったり♡身に纏うたびに自信が芽生える、そんなランジェリーをぜひチェックしてみてください。