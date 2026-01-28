ミュージカル『アニー』の製作発表会見が27日に行われ、アニー役を務める下山夏永さん（10）、牧田花さん（10）の小学4年生コンビが意気込みなどを語りました。

1977年にアメリカ・ブロードウェーで誕生したミュージカル『アニー』。日本では1978年に初めて上演され、1986年から日本テレビ主催による公演がスタートし、今年で41年目を迎えました。

1933年の世界大恐慌直後のニューヨークを舞台に、両親と離れて暮らす少女・アニーが夢を諦めずに明るく生きる姿が描かれます。

■牧田花の“アニーに決まったときの秘話”にキャストが笑い

今回、歌・ダンス・演技などの審査を勝ち進みアニー役に抜てきされた下山さんと牧田さん。

今回が初舞台だという下山さんは、「私はオーディションに受かったときに（演出家の）山田和也さんから、“みずみずしさがいい”と言ってもらったので、それをいかしてアニーの舞台でも自然に演技できたらいいなと思います」と意気込みました。

一方、牧田さんはオーディションでアニー役に決まったときのことを振り返り、「結果が発表される前に、“神様、仏様、お願いします！ 弟の運と私の運、どっちも使っていいので、アニーにならせてください”ってお願いしてたら、本当に名前が呼ばれて。とってもうれしかったんですけど、でも“弟よ、ごめんよ”って思いました」と話し、一緒に登壇していたキャストたちを笑わせていました。

2人はイベントで名曲『トゥモロー』を生披露。丸美屋食品ミュージカル『アニー』は4月25日から5月11日まで、東京・新国立劇場 中劇場で上演されます。