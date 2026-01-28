Å´ÏÓÉü³è¤Î¸°¤Ï¡ÖÊ¢°µ¡×¡¡ÅÐÈÄ¿ô·ã¸º¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÄÅ¿¹Í¨µª¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼¤¬ÅÁ¼ø¡¡ÌÜÉ¸¤Ï¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó´°Áö
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄÅ¿¹Í¨µªÅê¼ê¡Ê28¡Ë¤¬28Æü¡¢7Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Î¥·¡¼¥º¥ó´°Áö¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡1·î¤ËÆÊÌÚ¸©¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òºòµ¨³ÍÆÀ¤·¤¿¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡Ê29¡Ë¤ËÊ¢°µ¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ë¡¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¡ÊÊ¢°µ¤¬°ÂÄê¤¹¤ì¤Ð¡Ë¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÇÈ¤¬¸º¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÍµ¤¬»ØÆî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¢°µ¤Î½ÅÍ×À¤È¶»¤«¤é¾å¤ÎÆ°¤«¤·Êý¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Êº¸¡ËÂ¤ò²¼¤í¤·¤¿¤é¡¢Ê¢°µ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤¿¤éµå¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤â¸º¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ïµß±ç¤Ç22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡¢3¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦38¡£2Ç¯ÌÜ¤Î2021Ç¯¤«¤é24Ç¯¤Þ¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Ç45»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÐÈÄ¿ô¤Ï48»î¹ç¤À¤Ã¤¿24Ç¯¤ÎÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¸º¾¯¤·¡¢Æ±Ç¯¤Ï2¡¦13¤À¤Ã¤¿ËÉ¸æÎ¨¤â°²½¡£º£µ¨¤Ï¾¡Éé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡28Æü¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢6³ä¤¯¤é¤¤¤ÎÎÏ¤Ç35µå¤òÅê¤²¤¿¡£¡Ö¡Ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ï¡Ë3Ï¢Åê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢·¹¼Ð¤ÈÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ý¤Áµå¤ÎÂ®¤¤¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¤â¡ÖÆÃ¤Ëº¸ÂÇ¼Ô¤Ë¤ÏÍ¸ú¤«¤Ê¡×¤ÈËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç1Ç¯´Ö²ó¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¡£50»î¹ç°Ê¾åÅê¤²¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç½ª¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£ºòµ¨¤Î²ù¤·¤µ¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¿Ê²½¤¹¤ë¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë