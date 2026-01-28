1月28日の新潟県内は、時折雪がちらつく程度で、日中は山沿いも含めドカドカと降る雪ではありませんでした。29日から強い寒気が入ってきて30日にかけては平地でも大雪となる所があります。石黒菖気象予報士の解説です。

まず29日は北寄りの風と、南から吹き出す風がぶつかることで、上越から中越にかけては局地的な前線が発生します。この影響で上越や中越では山沿いに加え、平地・海沿いなどでも雪が強まり、短時間で積雪が増える恐れがあります。





平地の大雪のピークは29日夜にかけてとなります。金曜日になりますと、北西風の風が強く吹きつけることで雪雲が山にぶつかって山沿いで雪が強まり、山雪型に変わります。このため上越や中越の山沿いでは、2日間にかけて大雪が続き、さらに積雪が増えていきそうです。平地は多く積もるよりも吹雪に注意が必要ですね。28日夜から上越や中越を中心にべったり雪雲がかかり、寝ている時間帯も雪が降り続くでしょう。日中も上越や中越を中心に強い雪が降りまして、下越では雪が降ったり止んだりするでしょう。上越や中越では夜は特に雪が強まりやすく、朝そこまで積もっていなくても帰りは景色が大きく変わりそうです。平地では29日の夜にかけて雪が強まりますので注意が必要です。29日の夜から30日夕方にかけての24時間は、上越と中越の山沿いで最大70センチと予想されており、山沿いでは交通への影響が長引くおそれがあります。雪崩、雪の重みによる家屋の倒壊、屋根からの落雪などにも警戒をしてください。