57歳・武田久美子、“ゴージャス”なレイヤーカットを披露「めちゃくちゃ綺麗」「お美しい」
タレントの武田久美子（57）が27日、自身のインスタグラムを更新。最新の髪型を披露し、レイヤーカットのこだわりについて語った。
【写真】「めちゃくちゃ綺麗」「お美しい」“ゴージャス”なレイヤーカットを披露した武田久美子
武田は「私のレイヤーカットのテーマは風を含んだ様な躍動感」と、軽やかな動きのあるヘアスタイルを披露。「髪は動きがあった方が綺麗なのでは？と常に思っております」と持論を明かし、あえて外側に流れるようエレガントに仕上げたカットを公開した。
さらに「私の毛量はとてもしっかりしているのでスプレーや整髪料は無使用でずっとキープしてくれます」と、髪質についても言及。「今回多めに入れたレイヤーカット 軽やかで自分でも扱いやすくってとても気に入っています」と満足げな様子を見せた。
コメント欄には「ゴージャスーー」「めちゃくちゃ綺麗」「お美しい」「流れるような髪の美しさに素敵な笑顔が最高です！」「久美子さん ピンク似合いますね素敵です」「きれいなお色のお洋服に動きのあるヘアスタイルお似合いです」などの声が寄せられている。
【写真】「めちゃくちゃ綺麗」「お美しい」“ゴージャス”なレイヤーカットを披露した武田久美子
武田は「私のレイヤーカットのテーマは風を含んだ様な躍動感」と、軽やかな動きのあるヘアスタイルを披露。「髪は動きがあった方が綺麗なのでは？と常に思っております」と持論を明かし、あえて外側に流れるようエレガントに仕上げたカットを公開した。
コメント欄には「ゴージャスーー」「めちゃくちゃ綺麗」「お美しい」「流れるような髪の美しさに素敵な笑顔が最高です！」「久美子さん ピンク似合いますね素敵です」「きれいなお色のお洋服に動きのあるヘアスタイルお似合いです」などの声が寄せられている。