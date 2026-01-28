ちいかわパーク新作グッズ、討伐気分でおでかけ♪「ラッコの剣」みたいなショルダーポーチ登場 - 「これで会社行くわ」「マント必須だな」
東京・池袋の池袋サンシャインシティにある体験型施設「ちいかわパーク」にて、2月6日より同施設の限定グッズ「ちいかわパーク ラッコの剣みたいなショルダーポーチ」(5,500円)を発売する。
討伐の上位ランカー「ラッコ」が常に背負っている剣にそっくりなデザインのショルダーポーチで、ふわふわ素材の剣と、背負うためのカバーがセットになったアイテム。剣のグリップにはラッコの顔が描かれている。サイズは約H600×W90×D65mm。
スマートフォンやお菓子などを入れて持ち運ぶことができ、討伐気分でお出かけする際にぴったりなアイテムだ。
SNSでは「これで会社行くわ」「これで出勤して怖がらせたい」「マント!必須だな!笑」という声や、「なにこれｗｗｗ剣装備できるショルダーポーチ最高すぎる…」「正に斬新笑」「これ背負ったら推しとお揃いができるってこと?!!!!」とラッコファンをはじめ大きな話題になっている。
