「スタイルやばすぎ♡」ゼロイチファミリアの新星・羽瀬レイナが『FLASH』で見せた大人の余裕

地上波連ドラ初主演！桃月なしこの表紙＆巻頭10P、羽瀬レイナ、河本景、星名美津紀、天野ちよ、麻倉瑞季、美波那緒、あまつまりな、永島優美掲載の『FLASH』は1月27日(火)発売

新人タレント・羽瀬レイナ『FLASH』で記念すべき初グラビア！

ゼロイチファミリアが送り出す期待の新人・羽瀬レイナが、1月27日発売の『FLASH』に登場。5ページにわたる誌面では、デビュー間もない緊張感と、どこか大人の余裕を漂わせる表情を披露した。

かつてはOLとして働いていた彼女だが、同事務所の川瀬もえに憧れて上京を決意したという、異色の経歴を持つ新星だ。

インタビューでは高校時代から現在に至るまでの歩みを語っている。

【プロフィール】

羽瀬レイナ（はせ・れいな）

26歳 1999年11月24日生まれ 福岡県出身

T165・B85 W58 H90

端正な顔立ちと美しいくびれが魅力の王道美女。ゼロイチゲーム部所属、趣味はサバゲー。

そのほか最新情報は、公式X（@reina_hase）、公式Instagram（@ hasereina）にて

【クレジット】

羽瀬レイナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎大薮達也

【デジタル告知】

FLASHデジタル写真集『このスタイル、反則級』が「kokode degital」（ココデジ）＆各電子書店で発売！